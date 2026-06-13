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общество

Каждый шестой новосибирец не разъезжается с бывшим партнёром из-за нехватки денег

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com/author/freepik
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В Новосибирске 17 процентов жителей после расставания продолжают жить под одной крышей с бывшим партнёром, и главная причина — финансовые трудности. К такому выводу пришли аналитики девелоперской компании Level Group.

Согласно исследованию, сразу разъехаться после завершения отношений смогли лишь 17 процентов пар. Многое зависит от жилищных условий. В 23 процентах случаев в арендованной квартире после расставания остаётся женщина, а в 14 процентах — мужчина. Специалисты отмечают, что, несмотря на увеличение предложения на рынке аренды и снижение ставок на 3–7 процентов, съём жилья по-прежнему остаётся серьёзной статьёй расходов для многих горожан. Рынок аренды стал более гибким, однако расходы на отдельное проживание всё ещё высоки.

Кроме того, 3 процента бывших партнёров продолжают совместно проживать из-за нерешённых вопросов с разделом или продажей общей недвижимости. В 26 процентах случаев ситуация оказывается проще: один из бывших партнёров остаётся в собственной квартире. Эксперты считают, что высокая стоимость аренды и ограниченная доступность ипотечных кредитов оказывают заметное влияние на личную жизнь людей, затрудняя переезд после расставания и начало нового этапа.

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила усложнить процедуру развода.

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Кристина Уколова
Журналист

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