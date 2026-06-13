Банки запустили программу досрочного выхода на пенсию

С 2026 года в России заработала необычная финансовая схема. Она не отменяет государственную пенсию, но даёт возможность получать вторую — причём на пять лет раньше. Никаких новых законов о снижении пенсионного возраста не принимали, просто банки запустили добровольный пенсионный план, пишет bank.yuga.ru.

Как это работает?

Это добровольный накопительный инструмент, объясняет финансовый аналитик Максим Дорофеев. Взносы не обязательные, а индивидуальные. Накопленные средства можно использовать для регулярных выплат либо потратить на лечение или покупку квартиры — полная свобода распоряжения.

Условия участия:

· Вступительный взнос — всего 5 000 рублей.

· Строгого графика платежей нет: пропустили взнос — договор не расторгается, счёт остаётся открытым.

· Возраст участников — от 18 до 70 лет.

Когда начнутся выплаты?

Выплаты по старости назначат с 55 лет (женщины) и с 60 лет (мужчины). Минимальный срок получения — пять лет. При этом остаток средств продолжает работать на фондовом рынке, принося дополнительную доходность.

Можно ли забрать всё сразу?

Да. Если потребовались крупные расходы (квартира, операция), можно забрать всю сумму единовременно. Это принципиальное отличие от обязательного пенсионного страхования.

Кому заплатят досрочно вне зависимости от возраста?

· Людям с инвалидностью (любая группа) — сразу после оформления статуса.

· Семьям при потере кормильца.

· Гражданам, выходящим на пенсию за выслугу лет.

Главный риск: это не государственная гарантия, а инвестиционный продукт. Доходность зависит от рынка. Но для многих это единственный способ выйти на отдых на пять лет раньше без изменения законов.