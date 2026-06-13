Больше половины одиноких новосибирцев мечтают создать семью в ближайший год

Свыше половины одиноких жителей Новосибирска, а именно 58 процентов, мечтают создать семью в ближайший год. Каждый пятый активно стремится к этому, а ещё треть пока не строит конкретных планов, но хочет обзавестись супругом и детьми. Такие данные сообщили аналитики Группы «Ренессанс страхование» по итогам опроса жителей крупных городов.

Исследование показало, что свободные люди чаще сталкиваются с финансовыми трудностями. Почти половине из них, 49 процентам, хватает денег только на самое необходимое, тогда как среди семейных этот показатель заметно ниже — 28 процентов. Половина новосибирцев убеждена, что жить с семьёй проще в финансовом плане. Почти 45 процентов отметили, что совместный бюджет увеличивает возможности, а треть респондентов выделила возможность разделить обязательные расходы с партнёром.

Основные траты семейных жителей приходятся на ипотеку, продукты и образование. Среди факторов, влияющих на финансовое положение, 37 процентов назвали стабильность заработка, 35 процентов — общий доход, а 20 процентов считают важным наличие собственного жилья. Управляющий директор «Ренессанс страхование» Артём Искра подчеркнул, что ипотека занимает первое место среди крупнейших семейных расходов, поэтому особенно важны инструменты защиты таких инвестиций.

Ранее сообщалось, что бесплатный прокат детских товаров в Новосибирске помог 500 семьям.