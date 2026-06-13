Доцент Балынин назвал категорию россиян, у кого вырастут пенсии в июле 2026 года

Некоторые российские пенсионеры с июля 2026 года начнут получать повышенные выплаты. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, увеличение затронет пожилых граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход — 1413,86 рубля. В итоге размер пенсии у таких граждан в июле может достичь 42 416,53 рубля.

Кроме того, как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, готовится законопроект о проактивном назначении страховых пенсий по старости и досрочных выплат — без личного обращения в Социальный фонд.