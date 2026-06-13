Эксперт объяснил, почему взносы по ПДС выгоднее делать в первой половине года

Почти половина взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) приходится на конец года — люди спешат получить господдержку за уходящий год и вносят крупные суммы для максимального софинансирования. Однако при таком подходе они теряют до трёх четвертей потенциального дохода, пояснил заместитель гендиректора НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник. Об этом пишет «Банки.ру».

Механизм формирования инвестдохода эксперт объяснил на примере взноса в 100 рублей. Если внести средства в январе, то при доходности 19,1% годовых (такой показатель НПФ «Эволюция» показал по итогам 2025 года) участник получит 19,1 рубля дохода. При взносе в середине года — уже 9,5 рубля, а если в конце ноября — лишь 1,6 рубля на каждую сотню рублей.

Ключник напомнил: государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей в год) начисляется независимо от даты внесения средств. А вот инвестиционный доход от НПФ рассчитывается иначе — он начисляется на фактический остаток на счете и «накапливается» в течение всего времени, пока деньги находятся в фонде. Если участник сделал взнос в декабре — деньги работают один месяц, если в мае — восемь месяцев.

Эксперт также отметил эффект сложного процента: заработанный доход не выводится, а прибавляется к взносам, увеличивая базу для расчёта дохода в будущем. Это позволяет существенно нарастить накопления за 15 лет. Средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ за 2025 год, по данным ЦБ, составила 16% годовых.