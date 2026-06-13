Губернатор Травников посетил фестиваль «Сибирский огонь 2026» в Колыванском районе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь 2026», который прошёл на Фестивальной поляне у деревни Большой Оёш Колыванского района. В тринадцатый раз это событие собрало тысячи зрителей, сообщил глава региона.

В этом году гости смогли ознакомиться с множеством интерактивных исторических площадок — от полевых лагерей античности до эпохи локальных конфликтов ХХ века. Посетители увидели масштабную выставку военной, ретро- и трофейной техники, ярмарку ремёсел «Ремесленная слобода», показательные выступления, турниры, а также выступления этно- и фолк-коллективов. В программу также включили мероприятия, подготовленные молодёжными военно-патриотическими клубами.

Впервые в рамках «Сибирского огня» представили выставку реальной трофейной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции.

Андрей Травников поблагодарил организаторов, участников, реконструкторов, ремесленников, артистов — всех, кто приезжает на фестиваль из разных уголков страны, а также зрителей за проявленный интерес. «Это событие позволяет погрузиться в атмосферу истории и ощутить связь с прошлым», — отметил губернатор.