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общество

МЧС и волонтёры приняли участие в фестивале «Сибирский огонь» под Новосибирском

Фото: Сиб.фм
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В посёлке Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области прошёл ежегодный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Мероприятие охватывает разные эпохи истории России — от раннего Средневековья до Великой Отечественной войны. В празднике приняли участие сотрудники МЧС России и волонтёры Национального центра помощи.

На массовых мероприятиях добровольцы играют важную роль в предотвращении происшествий: они разъясняют посетителям жизненно важные правила и помогают формировать культуру безопасного поведения. На фестивале представители Национального центра помощи раздавали памятки и проводили короткие инструктажи.

Особое внимание уделили туристам и отдыхающим с детьми — для них волонтёры использовали игровые форматы, чтобы правила запомнились и взрослым, и юным гостям.

В МЧС подчеркивают: профилактическая работа волонтёров — это не просто раздача листовок, а системная деятельность, которая помогает людям осознать риски и научиться их избегать.

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