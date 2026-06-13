Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ в 2026 году

11 июня выпускники сдавали единые государственные экзамены по обществознанию и физике. Всего в этот день было зарегистрировано почти 397 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Самым популярным предметом по выбору в 2026 году стало обществознание — его намерены сдавать около 266 тысяч участников.

Экзамен по обществознанию пройдёт в 3962 пунктах по всей России и за рубежом. Работа состоит из двух частей и включает 25 заданий (16 с кратким ответом и 9 с развёрнутым). Время выполнения — 3 часа 30 минут. Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог, — 42.

ЕГЭ по физике в этом году выбрали почти 131 тысяча выпускников — это на 24% больше, чем в 2025 году. Экзамен пройдёт в 3349 пунктах. Работа состоит из 26 заданий, продолжительность — 3 часа 55 минут. Участникам разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Минимальный порог — 36 баллов.