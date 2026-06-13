«Ночной забег» на Михайловской набережной в Новосибирске пройдёт 20 июня

В Новосибирске в ночь с 20 на 21 июня 2026 года на Михайловской набережной состоится традиционный «Ночной забег».

Участникам предложат две дистанции: 6 километров для любителей скорости и 12 километров для тех, кто хочет проверить выносливость. Оба маршрута пройдут по кольцевой 3-километровой трассе. Организаторы отмечают, что особую атмосферу создаст ночное освещение и отражение огней в воде Оби.

В рамках мероприятия запланировано награждение победителей во взрослых возрастных категориях. Для беговых клубов предусмотрены специальные условия участия. Регистрация уже открыта на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что легкоатлетический забег «Бумеранг» прошел в Омском ГАУ.