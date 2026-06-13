Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по числу получателей субсидий

Новосибирская область заняла девятое место в рейтинге регионов России по числу граждан, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Исследование провело аналитическое агентство «ПромРейтинг».

За первый квартал 2026 года количество получателей этой меры поддержки в регионе увеличилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в России за первые три месяца субсидиями воспользовались 30 698 221 человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.

Лидером списка осталась Москва, второе место заняла Московская область, третье — Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан и Красноярский край.

Самый большой рост числа получателей субсидий зафиксирован в Кировской области (+11,4%), а самое сильное сокращение — в Ямало-Ненецком автономном округе (–17,6%). Напомним, жилищные субсидии предоставляются гражданам, чьи доходы ниже установленного государством уровня.