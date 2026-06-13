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общество

Новосибирская область вошла в тройку самых везучих регионов России по итогам пяти месяцев

Фото: Сиб.фм
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Новосибирская область заняла третье место в рейтинге самых удачливых регионов страны по итогам января–мая 2026 года.

Ко Дню России такой рейтинг составил крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото». Общая сумма выигрышей жителей региона в «Русском лото» превысила 514 миллионов рублей.

По данным компании, за первые пять месяцев года новосибирцы выиграли 514,4 миллиона рублей. По сумме выигрышей регион пропустил вперёд только Москву, где победители получили более одного миллиарда рублей, и Свердловскую область с результатом 621,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают золотой жетон метро за 1,6 млн рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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