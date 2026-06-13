Новосибирские водители оценили преимущества езды без полиса ОСАГО

Новосибирские автомобилисты всё чаще отказываются от ОСАГО, обнаружив, что езда без полиса не влечёт за собой ощутимых последствий. Виной тому – дефицит кадров в ГИБДД, считают эксперты. По мнению некоторых из них, даже грядущее снижение тарифов, судя по всему, эту привычку не сломает.

Как отмечает председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков, водители поняли главное: их практически не останавливают и не наказывают. «Сейчас многие осознали, что контроля нет, и даже при снижении коэффициента до 2,34 они не увидят необходимости в покупке полиса», — говорит эксперт. Иными словами, отсутствие санкций оказалось весомее любой скидки.

Между тем с 22 июня страховка действительно подешевеет. Банк России утвердил новые территориальные коэффициенты: для Новосибирска показатель снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных населённых пунктах области — с 2 до 1,5. Добиться пересмотра удалось благодаря активизации борьбы с мошенничествами: за первые четыре месяца 2026 года по заявлениям страховщиков возбуждено 217 уголовных дел.

Однако, по мнению Ашуркова, ждать всплеска продаж полисов не стоит — число незастрахованных водителей если и изменится, то несущественно. Контекст добавляют цифры: средняя стоимость ОСАГО для легкового автомобиля в регионе сейчас составляет 10,9 тысячи рублей, а средняя выплата — 151,2 тысячи. Дальнейшая корректировка коэффициента будет зависеть от убыточности и эффективности принятых мер.