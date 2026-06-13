Новосибирский зоопарк попросил гостей не трогать диких уток с утятами

В пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило обратились к посетителям с просьбой бережно относиться к диким уткам, которые ежегодно выводят птенцов на территории учреждения.

Сотрудники рассказали, что птицы регулярно прилетают в зоопарк и обживаются рядом с водоёмами, где спокойно выращивают утят. В период появления потомства утки свободно перемещаются по территории и нередко пересекают дорожки вместе с выводком.

Работники зоопарка просят гостей не беспокоить птиц, не пытаться их прогонять и не преследовать утят. Молодые птенцы особенно чувствительны к шуму и резким движениям, поэтому нуждаются в максимально спокойной обстановке. Посетителей призывают соблюдать осторожность и уважительно относиться ко всем обитателям зоопарка во время прогулок.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске раскрыли, как подсадные утки «приманивают» добычу.