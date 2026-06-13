Новосибирской области не хватает до тысячи люксовых номеров

В Новосибирской области зафиксирован острый дефицит гостиничных номеров высокого класса — четырёх и пяти звёзд, ориентированных на деловой туризм. По словам доцента кафедры менеджмента экономического факультета НГУ Ольги Валиевой, нехватка составляет от 700 до 1000 единиц в зависимости от сезона, пишет РБК.

В регионе работает около ста официальных гостиниц с общим номерным фондом примерно в пять тысяч мест. При этом доля аренды жилья из частного сектора достигает от 35 до 50 процентов всего рынка. Губернатор Андрей Травников на форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» заявил, что ещё три года назад номерной фонд считался достаточным, но с прошлого года ситуация изменилась, и теперь необходимо запускать новые проекты.

По данным Новосибирскстата, за первые четыре месяца 2026 года в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания инвестировали 647,8 миллиона рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В первом квартале 2026 года число размещённых в коллективных средствах размещения гостей достигло 330 тысяч человек, увеличившись на два процента по сравнению с прошлым годом. Всего в регионе туристов принимают 353 отеля и гостиницы, работают 53 туроператора, 17 санаториев и 54 базы отдыха. Покрыть растущий спрос призваны новые проекты строительства апарт-отелей и крупных многофункциональных гостиничных комплексов.

Ранее сообщалось, что стоимость проживания в гостиницах Новосибирской области снизилась на 12% за год.