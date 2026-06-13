Семьям с детьми предложили давать ипотечные каникулы на 18 месяцев

Семьи с детьми смогут оформлять длинные ипотечные каникулы — до полутора лет. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по финансовому рынку, сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Об этом пишет «Банки.ру».

По словам парламентария, родители вправе потребовать от кредитора приостановить выплаты до достижения ребёнком возраста полутора лет. Такое право можно реализовать один раз за весь срок ипотечного договора. Если в семье рождается второй или последующий ребёнок, продолжительность каникул составит до 18 месяцев (но не дольше, чем до достижения малышом полутора лет). При усыновлении — аналогично.

Кредитор сможет начислять проценты с седьмого месяца льготного периода, но уплатить их нужно будет только по окончании каникул. Аксаков пояснил, что такая мера позволит снизить нагрузку на семейный бюджет в тот период, когда один из родителей сидит с малышом и не может работать.

В настоящее время ипотечные каникулы (сроком до полугода) предоставляются семьям, где родился ребёнок, но только при жёстких условиях: доход домохозяйства упал более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного заработка. Этот формат планируется сохранить для семей с первенцем.