Специалисты рассказали новосибирцам, как защитить участок от ос

Специалисты новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» поделились рекомендациями по борьбе с осами. Эти насекомые, хотя и выполняют важную экологическую функцию (уничтожают вредителей), могут быть опасны для человека. Особенно велик риск для аллергиков: укусы способны вызвать сильные реакции вплоть до анафилактического шока. Гнёзда, расположенные рядом с жилыми домами, требуют особого внимания.

Сергей Берш, специалист учреждения, подчеркнул, что профилактика появления ос нуждается в системном подходе. Он советует регулярно осматривать чердаки и подвалы, заделывать щели в стенах, поддерживать чистоту на участке, своевременно убирать спелые фрукты и плотно закрывать мусорные контейнеры.

Если осы уже обосновались на участке, профессионалы рекомендуют обращаться к дезинсекторам. У них есть необходимое защитное снаряжение и проверенные методы. При самостоятельной борьбе важно соблюдать меры безопасности, использовать инсектициды и защитную одежду. Для отпугивания ос можно применять ловушки с приманками или высаживать растения с резким запахом — мяту, лаванду, чеснок.