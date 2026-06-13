Устинов день: что можно и нельзя делать 14 июня 2026 года

14 июня по народному календарю — Устинов день, который также называют Устином Брусничные губы. К этому времени лето полностью вступает в свои права: держится устойчивое тепло, природа находится на пике роста, а в лесах начинают наливаться первые лесные ягоды. День считался временем наблюдения за природой и приметами на урожай.

В церковной традиции 14 июня посвящено памяти мученика Иустина Философа (Иустина Римского), одного из первых христианских мыслителей-апологетов. В народной культуре его имя соединилось с началом ягодного сезона. Люди выходили в лес за брусникой, земляникой и лечебными травами — отсюда и появилось название «Брусничные губы».

Что можно делать:

· собирать первые лесные ягоды и травы;

· ходить в лес и на природу;

· заниматься огородом и поливом;

· ухаживать за растениями;

· выполнять спокойные хозяйственные дела;

· наблюдать за погодой.

Что нельзя делать:

· ссориться и ругаться (ни дома, ни в лесу);

· собирать ягоды в раздражении или спешке;

· ломать кустарники и портить природу;

· игнорировать усталость и переутомление;

· шуметь в лесу без необходимости.

Приметы на погоду и урожай:

· много ягод — к урожайному лету;

· тёплая погода — к сладкому и плодородному сезону;

· дождь — к росту грибов и ягод;

· ясное небо — к сухому лету;

· утренняя роса — к силе природы.

Сны в ночь на 14 июня связаны с дарами земли. Если снятся ягоды, лес или сладкая еда — это к достатку и удаче. Тревожные сновидения советуют бережнее относиться к своим силам. Именины в этот день отмечают: Иустин, Валериан, Харитон, Дмитрий, Василий.