Устинов день: что можно и нельзя делать 14 июня 2026 года

14 июня по народному календарю — Устинов день, который также называют Устином Брусничные губы. К этому времени лето полностью вступает в свои права: держится устойчивое тепло, природа находится на пике роста, а в лесах начинают наливаться первые лесные ягоды. День считался временем наблюдения за природой и приметами на урожай.
В церковной традиции 14 июня посвящено памяти мученика Иустина Философа (Иустина Римского), одного из первых христианских мыслителей-апологетов. В народной культуре его имя соединилось с началом ягодного сезона. Люди выходили в лес за брусникой, земляникой и лечебными травами — отсюда и появилось название «Брусничные губы».
Что можно делать:
· собирать первые лесные ягоды и травы;
· ходить в лес и на природу;
· заниматься огородом и поливом;
· ухаживать за растениями;
· выполнять спокойные хозяйственные дела;
· наблюдать за погодой.
Что нельзя делать:
· ссориться и ругаться (ни дома, ни в лесу);
· собирать ягоды в раздражении или спешке;
· ломать кустарники и портить природу;
· игнорировать усталость и переутомление;
· шуметь в лесу без необходимости.
Приметы на погоду и урожай:
· много ягод — к урожайному лету;
· тёплая погода — к сладкому и плодородному сезону;
· дождь — к росту грибов и ягод;
· ясное небо — к сухому лету;
· утренняя роса — к силе природы.
Сны в ночь на 14 июня связаны с дарами земли. Если снятся ягоды, лес или сладкая еда — это к достатку и удаче. Тревожные сновидения советуют бережнее относиться к своим силам. Именины в этот день отмечают: Иустин, Валериан, Харитон, Дмитрий, Василий.