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общество

В Калининском районе Новосибирска высадили 13 500 цветов и более 60 деревьев

Фото: Мэрия Новосибирска/ Сиб.фм
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Улицы Калининского района Новосибирска стали ещё ярче благодаря масштабному озеленению. В этом сезоне здесь высадили 13 500 цветов, которые превратили клумбы в настоящие произведения искусства, сообщили в мэрии города.

Полюбоваться красочным оформлением теперь можно на улицах:

· Солидарности,

· Лейтенанта Амосова,

· Магистральной,

· Новоуральской,

· Богдана Хмельницкого,

· Объединения,

· Учительской,

· Кропоткина.

Кроме того, на улицах Объединения, 25 и Тюленина, 9 совместно с МАУ «Горзеленхоз» высадили более 60 деревьев. Новые зелёные жители будут радовать глаз круглый год и создавать уютную атмосферу.

В мэрии поблагодарили всех, кто участвовал в благоустройстве района, и призвали беречь созданную красоту.

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