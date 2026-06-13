В Калининском районе Новосибирска высадили 13 500 цветов и более 60 деревьев

Улицы Калининского района Новосибирска стали ещё ярче благодаря масштабному озеленению. В этом сезоне здесь высадили 13 500 цветов, которые превратили клумбы в настоящие произведения искусства, сообщили в мэрии города.
Полюбоваться красочным оформлением теперь можно на улицах:
· Солидарности,
· Лейтенанта Амосова,
· Магистральной,
· Новоуральской,
· Богдана Хмельницкого,
· Объединения,
· Учительской,
· Кропоткина.
Кроме того, на улицах Объединения, 25 и Тюленина, 9 совместно с МАУ «Горзеленхоз» высадили более 60 деревьев. Новые зелёные жители будут радовать глаз круглый год и создавать уютную атмосферу.
В мэрии поблагодарили всех, кто участвовал в благоустройстве района, и призвали беречь созданную красоту.