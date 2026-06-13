В МВД посоветовали россиянам закрыть профили в соцсетях для защиты данных

Министерство внутренних дел РФ рекомендовало гражданам закрыть свои профили в социальных сетях и не публиковать снимки с геолокацией, чтобы обезопасить персональные данные.

В ведомстве также посоветовали удалить из открытого доступа фотографии документов и отказаться от размещения в интернете снимков с геометками — с их помощью злоумышленники могут вычислить домашний адрес или привычные маршруты.

Кроме того, в МВД отметили необходимость использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах. Ранее министерство предупреждало: резкий рост числа подозрительных сообщений и звонков может указывать на то, что номер телефона попал в базы мошенников.