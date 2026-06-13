В Новосибирске популярность и обороты набирает рынок стритфуда

В Новосибирске популярность и обороты набирает стритфуда. Такой вывод по результатам сравнения показателей мая 2026 сделали аналитики IT-компании «Эвотор», сравнив их с прошлогодними. Данные предоставили по запросу Сиб.фм.

«Обороты пекарен выросли на 18%, количество покупок — на 1%, а средний чек увеличился на 17% (217 рублей). У кофеен, которые в последний год испытывали снижение спроса из-за роста мировых цен на кофе, также зафиксирован рост числа покупок — на 1%. Выручка, по словам аналитиков, превысила прошлогодний уровень на 4%, а средний чек увеличился на 3% (до 455 рублей)», — сообщили аналитики «Эвотора».

Обороты кафе увеличились на 4%, количество чеков возросло на 2%, а средний чек составил 647 рублей, что на 2% больше, чем в предыдущем году. В то же время наблюдается снижение числа покупок в точках фастфуда — на 3%, однако общий оборот превысил прошлогодний на 5% благодаря росту среднего чека на 8% (до 480 рублей).

Для анализа использовались агрегированные и обезличенные фискальные данные с касс «Эвотор», используемых на предприятиях розничной торговли и сферы услуг Новосибирской области. Сравнивались следующие показатели: средний чек, оборот и количество чеков усреднённо на кассу в мае 2026 и 2025 года.