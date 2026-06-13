В Новосибирской области снизили территориальные коэффициенты ОСАГО

Банк России принял решение снизить территориальные коэффициенты по ОСАГО в Новосибирской области. Для областного центра коэффициент уменьшился с 3,12 до 2,34. Для Бердска он снижен с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.

По оперативным данным за первые четыре месяца 2026 года, правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Средняя стоимость классического полиса ОСАГО для владельцев легковых автомобилей в Новосибирской области по итогам четырёх месяцев составила 10,9 тысячи рублей, а средняя выплата достигла 151,2 тысячи рублей.