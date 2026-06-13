В России вводится новый порядок назначения пенсий

Россиянам больше не придётся самим обращаться в профильные ведомства для назначения страховых пенсий по старости, в том числе досрочных для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает «Банки.ру».

По словам министра, согласно разработанным поправкам, пенсии будут назначать проактивно — без заявлений граждан. Социальный фонд располагает всеми необходимыми сведениями: стажем, количеством пенсионных коэффициентов, числом детей и другими данными. Предоставление заявлений и дополнительных документов больше не потребуется.

Сейчас люди, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, получают на «Госуслугах» уведомление о возможности оформить страховую пенсию, но решение принимается только после подачи согласия. Те же, кто имеет право на досрочную пенсию, вынуждены обращаться в Социальный фонд самостоятельно.

После принятия законопроекта страховые пенсии по старости (при достижении общеустановленного возраста), а также досрочные для многодетных матерей и одного из родителей ребёнка с инвалидностью будут назначаться беззаявительно. В Минтруде напомнили, что в таком же режиме уже оформляются пенсии по инвалидности, по потере кормильца и социальные доплаты.