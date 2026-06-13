В Сузунском районе прошли 25-е соревнования конников

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приветствовал участников 25-х юбилейных соревнований конников в Сузуне. Скачки прошли 12 июня в рамках празднования Дня России.

На ипподром съехались энтузиасты-любители конного спорта из соседних районов области, Новосибирска и других регионов. Андрей Шимкив, стоявший у истоков этой традиции, поздравил собравшихся с праздником и напомнил, как четверть века назад в Сузунском районе зародились скачки. Он поблагодарил тех, с кем тогда принималось непростое решение, отметив, что состязания стали доброй традицией.

Сегодня конные соревнования в регионе проводят только два района — Сузунский и Черепановский. Глава Сузунского муниципального округа Вячеслав Горшков пояснил, что фанатов конного спорта становится всё меньше из-за больших затрат. Кони и профессиональные спортсмены требуют особого питания и тренировок, и количество участников повсеместно сокращается. Горшков выразил особую благодарность Андрею Шимкиву за колоссальную поддержку.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что конный спорт — дорогое удовольствие. Без финансовой помощи невозможно заниматься селекцией и покупкой новых лошадей, поэтому энтузиастам необходимо продолжать помогать, чтобы сохранить скачки. Как и в прошлые годы, на ипподроме работали торговые ряды, игровые и спортивные площадки. Гости праздника наблюдали соревнования русских троек, а также заезды на лошадях верховых и рысистых пород разных возрастов.

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