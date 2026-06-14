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общество

40 кило фруктов и овощей изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / сгенерировано ИИ
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Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска совместно с сотрудниками полиции провели очередные рейды, направленные на борьбу с несанкционированной уличной торговлей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Проверки охватили Ленинский и Заельцовский районы города. По их итогам в отношении граждан, торговавших в неустановленных местах, было составлено семь административных протоколов. Нарушителям вменяется статья 9.1 областного закона об административных правонарушениях. Помимо штрафных санкций нелегальные предприниматели лишились и своего товара – было изъято сорок килограммов фруктов и овощей.

В мэрии подчеркнули, что подобные рейды носят системный характер и работа по пресечению несанкционированной торговли на территории Новосибирска будет продолжена.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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