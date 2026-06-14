Часть новосибирских пенсионеров в июле получит прибавку: кому повысят выплаты

В июле 2026 года часть пенсионеров в Новосибирской области получит повышенные выплаты. В большинстве случаев перерасчет произведут автоматически, однако некоторым гражданам придется обращаться в Социальный фонд России с заявлением.

Повышение коснется россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. С 1 июля фиксированная выплата к страховой пенсии для них увеличится в два раза и составит 19 169 рублей. Также пенсионерам назначат надбавку на уход в размере 1413 рублей.

Аналогичный перерасчет предусмотрен для жителей, которым в июне впервые установили первую группу инвалидности. При этом повторное увеличение выплаты не назначают тем, кто уже достиг 80-летнего возраста.

Дополнительную прибавку смогут оформить пенсионеры с нетрудоспособными родственниками на иждивении. Размер доплаты составит 3194 рубля на каждого человека. Максимально учтут не больше трех иждивенцев. Для получения такой выплаты потребуется заявление.

Кроме того, повышенные пенсии начнут получать работающие пенсионеры, которые уволились в июне. После завершения трудовой деятельности выплаты пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций.