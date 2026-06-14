Дожди и гроза накроют Новосибирск в начале недели

Рабочая неделя в Новосибирске начнется с дождей и грозы. С 15 по 21 июня в городе сохранится теплая, но пасмурная погода.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура воздуха будет держаться в пределах +24...+26 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Осадки возможны в понедельник, вторник и воскресенье.

Сервис Гисметео прогнозирует более продолжительный период дождей. По его данным, осадки ожидаются с понедельника по четверг, а также в воскресенье. Во вторник синоптики не исключают грозу.

Температура днем составит от +22 до +26 градусов. Ночью воздух может остывать до +12 градусов.