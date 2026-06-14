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общество

Из Кемерова хотят запустить прямую электричку в Новосибирск из-за закрытия аэропорта

Фото: Сиб.фм
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В 2027 году аэропорт Кемерова временно закроют на ремонт взлетно-посадочной полосы. Из-за этого власти Кузбасса начали готовить дополнительные маршруты для пассажиров.

О планах рассказал министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко во время прямого эфира 11 июня.

По его словам, сейчас рассматривается запуск прямого железнодорожного сообщения между Кемеровом и Новосибирском. Речь идет об электричке, которая позволит жителям региона быстрее добираться до Аэропорт Толмачёво.

Кроме того, власти планируют увеличить число автобусных рейсов из Кемерова до новосибирского аэропорта. При необходимости количество автобусов могут расширить. Все будет зависеть от пассажиропотока.

Также обсуждается запуск прямых автобусных шаттлов до аэропорта Новокузнецка имени Б. В. Волынова. Расписание и число рейсов определят позже с учетом спроса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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