Лесные пожары в Новосибирской области чаще всего происходят по вине людей

В Новосибирской области жителям напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров происходит по вине человека.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что к основным причинам возгораний относятся непотушенные сигареты, спички, оставленные тлеющие материалы и сжигание сухой травы.

Также опасность представляют стеклянные бутылки. Они могут сработать как линзы и вызвать возгорание. Среди причин пожаров называют и умышленные поджоги.

Спасатели напоминают, что в лесу нельзя разводить костры в неположенных местах и оставлять огонь без присмотра. Запрещено также сжигать мусор и сухую растительность, особенно при сильном ветре.

При возникновении пожара необходимо сразу покинуть опасную зону. Затем следует предупредить других людей и сообщить в экстренные службы.

Небольшие очаги возгорания иногда можно потушить самостоятельно с помощью воды, земли или плотных веток. Однако спасатели подчеркивают, что при угрозе распространения огня нужно немедленно уходить.