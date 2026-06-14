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общество

Молодая девушка утонула на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев / носит иллюстративный характер
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Новосибирское водохранилище за два дня стало местом двух серьёзных происшествий, едва не обернувшихся двойной трагедией. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Первый инцидент случился 13 июня на пляже «Бумеранг». Компания друзей отдыхала у воды, и во время купания из виду внезапно исчезла 18-летняя девушка. Момент её исчезновения никто не заметил. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, после чего на место были вызваны спасатели. Водолазы обнаружили и извлекли из воды тело погибшей.

Днём ранее, 12 июня, тревожный сигнал поступил с пляжа «Центральный». Двое подростков семнадцати и восемнадцати лет решили вплавь добраться до острова Тань-Вань и пропали. Друзья забили тревогу лишь спустя два часа. Спасатели обследовали акваторию и береговую линию острова, но поиски не дали результатов. К счастью, выяснилось, что молодые люди самостоятельно вернулись на берег на сапбордах с помощью незнакомых людей. Они живы и не пострадали.

Спасатели обращаются к отдыхающим с настоятельным призывом не заплывать далеко и отказаться от попыток добраться до островов, поскольку подобные заплывы не безобидное развлечение, а смертельно опасное занятие.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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