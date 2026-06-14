На трассе под Новосибирском разбился 22-летний сварщик-вахтовик

В Маслянинском районе Новосибирской области в ДТП погиб 22-летний мотоциклист. Трагедия произошла на дороге между Маслянино и Черепаново, на подъезде к Черепанову, несколько часов назад.

По предварительным данным источников, погибший работал сварщиком вахтовым методом на строящемся заводе в Маслянино. В свободное время молодой человек передвигался на мотоцикле.

На трассе он не справился с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Парню было 22 года. Он был единственным ребенком в семье. Собственных детей у него не осталось.

Точные причины и обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.