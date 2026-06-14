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общество

Названы самые востребованные вузы Новосибирска с высокими зарплатами выпускников

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирске определили вузы, чьи выпускники сегодня наиболее востребованы на рынке труда и получают высокие зарплаты.

Лидером по доходам среди IT-специалистов остается Новосибирский государственный университет. По данным исследования, выпускники вуза в сфере информационных технологий зарабатывают в среднем около 230 тысяч рублей в месяц. Также университет показывает высокие результаты в экономике и естественно-научных направлениях.

Сильные позиции в технической сфере сохраняет Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Выпускники этого вуза в IT-сфере получают примерно 190 тысяч рублей в месяц. Университет входит в число ведущих по инженерным и технологическим специальностям.

Среди экономических направлений выделяется Новосибирский государственный университет экономики и управления. Его выпускники остаются востребованными у работодателей региона.

Эксперты отмечают, что в Новосибирской области сейчас особенно высокий спрос сохраняется на IT-специалистов, инженеров, медиков, педагогов и сотрудников строительной отрасли.

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Игорь Кириченко
Журналист

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