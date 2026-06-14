Новосибирским водителям грозит штраф до 200 тысяч за перевозку детей без автокресел

Жителям Новосибирской области напомнили о важности использования детских автокресел. Как подчеркнули в Госавтоинспекции региона, дети остаются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, и ответственность за их безопасность полностью лежит на взрослых.

Попытки удержать ребёнка на руках во время движения абсолютно бесполезны. При столкновении на скорости всего 60 километров в час вес тела возрастает десятикратно, и уберечь малыша от удара физически невозможно.

Установлено, что сертифицированное удерживающее устройство снижает риск смертельных травм на 75%. Оно защищает юного пассажира не только в момент серьезной аварии, но и при экстренном торможении или резких маневрах, а также предотвращает случайные падения.

За игнорирование этих правил предусмотрены штрафы: физическим лицам грозит штраф в 5 тысяч рублей, должностным – 50 тысячрублей, а юридическим – 200 тысяч рублей. Однако главным стимулом соблюдать закон должна оставаться не сумма взыскания, а осознание того, что автокресло является устройством, способным спасти жизнь в критической ситуации.