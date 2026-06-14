Новосибирца отправили в колонию за избиение до смерти пожилого соседа

Ленинский районный суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который ранее уже был осуждён за убийство. Теперь мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

Преступление произошло в июле 2025 года во время совместного распития спиртного. Между подсудимым и его 64-летним соседом вспыхнула ссора, переросшая в расправу. Злоумышленник нанёс жертве не менее двадцати двух ударов головой, кулаками, ногами и неустановленным предметом. От полученных травм потерпевший скончался.

Нападавший скрылся с места преступления, однако оставил во рту у соседа зажигалку. В суде мужчина категорически отрицал свою причастность к избиению, настаивая на своей невиновности.

Однако суд посчитал доказательства достаточными, и назначил новосибирцу наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.