82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 13:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 13:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 10:58
общество

Новосибирца отправили в колонию за избиение до смерти пожилого соседа

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Ленинский районный суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который ранее уже был осуждён за убийство. Теперь мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

Преступление произошло в июле 2025 года во время совместного распития спиртного. Между подсудимым и его 64-летним соседом вспыхнула ссора, переросшая в расправу. Злоумышленник нанёс жертве не менее двадцати двух ударов головой, кулаками, ногами и неустановленным предметом. От полученных травм потерпевший скончался.

Нападавший скрылся с места преступления, однако оставил во рту у соседа зажигалку. В суде мужчина категорически отрицал свою причастность к избиению, настаивая на своей невиновности.

Однако суд посчитал доказательства достаточными, и назначил новосибирцу наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.