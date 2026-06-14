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общество

Новосибирцам рассказали, как защитить личные данные от мошенников

Фото: Сиб.фм
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Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности в интернете. Рекомендации по защите персональных данных озвучили в МВД России.

Специалисты советуют ограничить доступ к страницам в социальных сетях. Это поможет скрыть фотографии, публикации и личную информацию от посторонних пользователей.

Особое внимание в МВД рекомендуют уделять снимкам документов и фотографиям с геометками. Такие данные могут помочь злоумышленникам узнать адрес человека, его привычные маршруты и места, которые он регулярно посещает.

Дополнительной защитой аккаунтов станет настройка приватности в соцсетях и мессенджерах. Также пользователям советуют подключить двухфакторную аутентификацию. Эта функция помогает защитить профиль даже в случае утечки пароля.

Эксперты отмечают, что соблюдение простых правил значительно снижает риск кражи персональных данных и несанкционированного доступа к аккаунтам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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