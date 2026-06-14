Новосибирцы могут сэкономить больше миллиона на покупке квартиры

Квартиры на первых этажах в Новосибирске стоят в среднем на 16 процентов дешевле рыночной цены. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН.

По данным экспертов, при покупке квартиры площадью 50 квадратных метров экономия может превышать 1,1 миллиона рублей.

Жилье на последних этажах тоже обходится дешевле. Такие квартиры стоят примерно на 8,8 процента ниже средней цены по рынку. В этом случае покупатели могут сэкономить около полумиллиона рублей.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Новосибирска составляет 148,5 тысячи рублей. За год цены на жилье выросли на 7,9 процента. При этом квартиры на первых и последних этажах дорожали быстрее — на 10,5 процента.

Эксперты отмечают, что покупателей верхних этажей часто пугают возможные протечки крыши, проблемы с коммуникациями и сквозняки.

Квартиры на первых этажах чаще выбирают пожилые люди, семьи с детьми и маломобильные граждане. Среди минусов такого жилья называют шум, недостаток света и близость подвальных помещений.