Организатор схемы с липовыми патентами для мигрантов получил реальный срок в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2025 года обвиняемый вступил в предварительный сговор с иными лицами. Схема строилась на продаже иностранным гражданам квитанций об оплате фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц. Хотя фактически никакой оплаты не происходило. Эти документы предъявлялись иностранцами в уполномоченные органы с целью создания видимости законного пребывания в России.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.