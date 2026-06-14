«Озеро смерти» и Бугринская коса: спасатели назвали самые опасные места для купания в Новосибирске

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области об опасности купания в необорудованных местах. В список самых рискованных водоемов вошли Юго-Западный карьер, Бугринская коса и акватория реки Иня.

Юго-Западный карьер многие знают как «Озеро смерти». По данным спасателей, на дне водоема находятся металлические прутья, арматура, доски и строительный мусор. Кроме того, в карьере есть резкие перепады глубины и холодные подводные источники. За последние пять лет там утонули 15 человек.

Опасным местом также остается Бугринская коса. Спасатели предупреждают, что сильное течение может унести даже опытного пловца. Особенно рискованно пытаться доплыть до острова, который виден с берега. Вернуться обратно часто уже не хватает сил.

В список опасных мест вошла и река Иня. Специалисты напоминают, что на стихийных пляжах невозможно заранее оценить состояние дна и качество воды. Даже внешне чистый водоем может быть опасен для здоровья.

Только в первой половине июня в регионе произошло несколько трагедий. В Каргатском районе во время попытки переплыть реку утонул 35-летний мужчина. В Тогучинском районе на реке Иня погиб 18-летний парень. Еще одна трагедия произошла на пляже «Бумеранг», где во время купания утонула 18-летняя девушка.

Кроме того, на Юго-Западном котловане помощь понадобилась двум школьникам. Под водой они порезали ноги об острые предметы.

Спасатели призвали жителей отдыхать только на официальных пляжах, где проверено дно и дежурят специалисты. При любом происшествии на воде необходимо сразу звонить по номеру 112.