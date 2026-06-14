Подросток за рулём Toyota влетел в столб на трассе под Новосибирском

Ранним утром 14 июня в Черепановском районе произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария случилась около восьми часов на 31-м километре автодороги Черепаново – Сузун. За рулём автомобиля Toyota Carina находился подросток 2009 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением и въехал в столб, расположенный справа по ходу движения.

Удар оказался настолько сильным, что и сам водитель, и его пассажир-ровесник получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.