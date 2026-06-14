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проиcшествия

Полиция начала проверку после ночной перестрелки в Советском районе Новосибирска

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирске полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошёл в микрорайоне «Шлюз». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее информация о перестрелке появилась в местных пабликах. Там сообщалось, что неизвестный мужчина с пистолетом промчался на автомобиле мимо скамейки и выкрикнул что-то в адрес сидевшего там человека, после чего тот также достал оружие и открыл ответный огонь.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что сообщение о противоправных действиях на данной территории действительно поступало, и было зарегистрировано в установленном порядке. На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, а также устанавливают личности участников конфликта и выясняют все детали произошедшего.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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