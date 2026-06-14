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общество

Спасатели Новосибирска напомнили родителям о главных летних угрозах для детей

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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С наступлением лета возрастает риск детского травматизма. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска обратились к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних и напомнили о главных сезонных угрозах.

Первая смертельная опасность – открытые окна. Ежегодно происходят трагедии, когда дети падают с высоты, из-за того, что опёрлись на москитную сетку. Спасатели подчёркивают: конструкция не способна удержать вес ребёнка. Категорически нельзя оставлять детей одних в комнате с открытым окном, а на ручки следует установить специальные блокираторы.

Второй фактор риска – водоёмы. Утопление остаётся одной из основных причин летней смертности среди несовершеннолетних. Специалисты призывают не оставлять детей без присмотра на воде и купаться исключительно в разрешённых местах.

Не меньшую угрозу несут самокаты, велосипеды и ролики. Пренебрежение правилами безопасности зачастую оборачивается переломами и сотрясениями. Обязательным минимумом экипировки должны стать шлем, налокотники и наколенники, а перед катанием необходимо проверять исправность тормозов. Выезд на проезжую часть должен быть под строжайшим запретом.

Отдельное внимание спасатели уделили солнечной погоде и активности клещей. В жару ребёнку необходима панамка или кепка, а прогулок под прямыми лучами в период с полудня до четырёх часов дня лучше избегать. После возвращения из леса или парка тело нужно тщательно осматривать на предмет укусов.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по единому номеру 112. Также можно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 218-00-51 либо в МАСС Новосибирска по номерам 218-68-11 и 231-06-49.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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