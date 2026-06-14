Страховые пенсии по старости начнут назначать без заявлений

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно. Как сообщили в пресс-службе Минтруда России, соответствующий проект федерального закона размещён на портале regulation.gov.ru.

По словам главы ведомства Антона Котякова, назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться без обращения гражданина. Это станет возможным благодаря тому, что Социальный фонд в полном объёме располагает необходимыми сведениями о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и другими данными, которые требуются для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется.

Сейчас процедура выглядит иначе. Граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, получают на портале Госуслуг уведомление о возможности назначить страховую пенсию по старости, однако решение принимается только после того, как человек подаст согласие. Тем же, кто имеет право на досрочную пенсию, нужно самостоятельно обращаться в отделение Социального фонда с заявлением. После принятия нового законопроекта страховые пенсии по старости при достижении общеустановленного пенсионного возраста, а также досрочные для многодетных матерей и одного из родителей ребёнка с инвалидностью будут назначаться беззаявительно.

Как отметили в Минтруде, это продолжение работы по внедрению цифровых технологий в социально-трудовой сфере, главная цель которой заключается в создании удобных условий для реализации гражданами своих социальных прав. Целый ряд механизмов пенсионного обеспечения уже успешно работает в беззаявительном режиме. Сегодня без лишних визитов и сбора бумаг назначаются пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца, а также социальная доплата к пенсии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в 2027 году страховые пенсии неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы два раза — 1 февраля и 1 апреля.