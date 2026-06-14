82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 13:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 13:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:28
общество

В Калининском районе Новосибирска высадили более 13 тысяч цветов и свыше 60 деревьев

Фото: мэрия Новосибирска / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске продолжаются масштабные работы по озеленению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Только в Калининском районе в этом сезоне высадили тринадцать с половиной тысяч цветов, превративших клумбы в настоящие произведения ландшафтного искусства.

Полюбоваться ярким оформлением теперь можно на улицах Солидарности, Лейтенанта Амосова, Магистральной, Новоуральской, Богдана Хмельницкого, Объединения, Учительской и Кропоткина.

Помимо цветочного великолепия район обзавелся и новыми зелёными насаждениями. Совместно с МАУ «Горзеленхоз» на улицах Объединения и Тюленина высадили свыше шестидесяти деревьев, которые будут радовать жителей круглый год и подарят горожанам ощущение уюта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.