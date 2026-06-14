В Калининском районе Новосибирска высадили более 13 тысяч цветов и свыше 60 деревьев

В Новосибирске продолжаются масштабные работы по озеленению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Только в Калининском районе в этом сезоне высадили тринадцать с половиной тысяч цветов, превративших клумбы в настоящие произведения ландшафтного искусства.

Полюбоваться ярким оформлением теперь можно на улицах Солидарности, Лейтенанта Амосова, Магистральной, Новоуральской, Богдана Хмельницкого, Объединения, Учительской и Кропоткина.

Помимо цветочного великолепия район обзавелся и новыми зелёными насаждениями. Совместно с МАУ «Горзеленхоз» на улицах Объединения и Тюленина высадили свыше шестидесяти деревьев, которые будут радовать жителей круглый год и подарят горожанам ощущение уюта.