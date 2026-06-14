В Новосибирске ищут пенсионера, пропавшего почти месяц назад

В Новосибирске продолжаются поиски 68-летнего Сергея Яхимовича. Ориентировка была опубликована в сообществе «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Мужчина бесследно исчез 18 мая 2026 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего:

рост 160 сантиметров,

телосложение худощавое,

волосы тёмно-русые,

глаза серые.

Во что он был одет в момент исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где находится этот человека, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или набрать единый номер экстренных служб 112.