82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 16:33
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 16:33
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 15:59
общество

В Новосибирске ищут пенсионера, пропавшего почти месяц назад

Фото: ЛизаАлерт Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске продолжаются поиски 68-летнего Сергея Яхимовича. Ориентировка была опубликована в сообществе «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Мужчина бесследно исчез 18 мая 2026 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего:

  • рост 160 сантиметров,
  • телосложение худощавое,
  • волосы тёмно-русые,
  • глаза серые.

Во что он был одет в момент исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где находится этот человека, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или набрать единый номер экстренных служб 112.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.