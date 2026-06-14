В Новосибирске назвали главную проблему для строительства новых станций на левом берегу

В Новосибирске пока не планируют продлевать Ленинскую линию метро. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Речь идет о возможном строительстве станций «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов». По словам Никулина, эти проекты остаются важными для крупных жилых районов города, однако приступить к работам сейчас невозможно.

Главной причиной стала нехватка инфраструктуры. Для дальнейшего развития Ленинской линии необходимо построить новое электродепо.

Сейчас власти сосредоточились на завершении уже начатых объектов. В приоритете остается станция «Золотая Нива», а также продление Дзержинской линии еще на две станции с оборотными тупиками.

Как отметил Михаил Никулин, именно Дзержинская ветка получила преимущество после экономических расчетов. В настоящее время мэрия готовит документы для получения федерального финансирования на продолжение строительства метро.