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общество

В Новосибирске назвали главную проблему для строительства новых станций на левом берегу

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
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В Новосибирске пока не планируют продлевать Ленинскую линию метро. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Речь идет о возможном строительстве станций «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов». По словам Никулина, эти проекты остаются важными для крупных жилых районов города, однако приступить к работам сейчас невозможно.

Главной причиной стала нехватка инфраструктуры. Для дальнейшего развития Ленинской линии необходимо построить новое электродепо.

Сейчас власти сосредоточились на завершении уже начатых объектов. В приоритете остается станция «Золотая Нива», а также продление Дзержинской линии еще на две станции с оборотными тупиками.

Как отметил Михаил Никулин, именно Дзержинская ветка получила преимущество после экономических расчетов. В настоящее время мэрия готовит документы для получения федерального финансирования на продолжение строительства метро.

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Игорь Кириченко
Журналист

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