В Новосибирске обнаружили крупную партию контрафактных сигарет в гараже и магазине

В Новосибирске полицейские провели мероприятия, нацеленные на выявление фактов продажи контрафактного табака. В результате рейдов удалось обнаружить крупные партии немаркированной продукции. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Первую партию нелегального товара оперативники обнаружили в гараже на улице Твардовского. Там оперативники изъяли 1446 пачек сигарет общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей, которые были приготовлены для последующей продажи. Второй точкой стало торговое помещение на улице Комсомольской, где стражи правопорядка обнаружили ещё 2185 пачек с явными признаками контрафакта. Стоимость этой партии превысила 300 тысяч рублей.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей причастных к нелегальному бизнесу, а также каналов поставки контрафакта на территорию региона.