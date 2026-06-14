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общество

В Новосибирской области готовят к приватизации свыше 30 объектов недвижимости

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирской области приняты изменения в прогнозный план приватизации государственных активов на ближайшие три года. Проект получил поддержку депутатов Заксобрания, после чего был утверждён губернатором Андреем Травниковым.

В перечень включено более тридцати объектов, расположенных в районах области и самом Новосибирске. Среди лотов значатся земельные участки, отдельно стоящие здания и помещения. География продаж, помимо областного центра охватывает Искитимский, Болотнинский, Чистоозерный, Коченевский и Чулымский районы.

Один из активов в областном центре – помещение площадью свыше 658 квадратных метров в доме №74 на Красном проспекте.

Согласно финансовым расчётам, заложенным в документе, совокупный доход казны от приватизации в 2026–2028 годах должен превысить 145,5 миллиона рублей рублей. В 20206 поступления по прогнозу составят – 101,2 миллиона рублей. В следующем – 25,3 миллиона рублей, а в 2028-м плановый показатель сократится до 18,9 миллиона рублей.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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