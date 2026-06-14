В Новосибирской области начался сезон тополиного пуха

В Новосибирске начался сезон тополиного пуха. Белые хлопья уже покрывают улицы, дороги и газоны города.

По прогнозам, это природное явление продлится около двух–трех недель. Ожидается, что сезон завершится к концу июня.

Специалисты отмечают, что сам тополиный пух не является аллергеном. Он состоит из целлюлозы и не содержит пыльцы.

При этом пух легко переносит на себе пыльцу других растений. Именно она может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.

Медики советуют жителям с аллергией сократить время прогулок в этот период. Также рекомендуется быть осторожнее при нахождении на открытом воздухе.