В центре Новосибирска ограничили движение из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске временно ограничили движение транспорта на улице Семьи Шамшиных. Участок дороги у дома №77 стал уже на шесть метров.

В мэрии сообщили, что изменения связаны с ремонтом теплотрассы. Работы выполняет НТСК.

Планируется, что ремонт завершат к 25 июня. После этого движение восстановят в прежнем объеме.

Также в городе действуют дополнительные ограничения. До 15 июня сужена проезжая часть на улице Фрунзе у дома №14. До 20 июня ограничения сохраняются на улице Крылова в районе дома №24.

Власти просят водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.