82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 23:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 23:43
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 20:30
общество

В центре Новосибирска ограничили движение из-за ремонта теплотрассы

Фото: Сиб.фм / Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске временно ограничили движение транспорта на улице Семьи Шамшиных. Участок дороги у дома №77 стал уже на шесть метров.

В мэрии сообщили, что изменения связаны с ремонтом теплотрассы. Работы выполняет НТСК.

Планируется, что ремонт завершат к 25 июня. После этого движение восстановят в прежнем объеме.

Также в городе действуют дополнительные ограничения. До 15 июня сужена проезжая часть на улице Фрунзе у дома №14. До 20 июня ограничения сохраняются на улице Крылова в районе дома №24.

Власти просят водителей учитывать изменения при планировании маршрутов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.