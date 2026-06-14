В зоопарке Новосибирска попросили посетителей не пугать диких уток и утят

Новосибирский зоопарк обратился к гостям с просьбой проявить особую чуткость к пернатым обитателям.

Ежегодно дикие утки свободно выбирают территорию зоосада своим домом, спокойно разгуливая по дорожкам и держась поближе к водоёмам. Совсем скоро можно будет наблюдать, как утки-мамы ведут за собой выводки утят прямо через пешеходные аллеи.

Сотрудники учреждения напоминают, что птицы крайне чувствительны к шуму и резким движениям. Посетителей просят не пугать и не гонять уток, особенно утят. Администрация надеется на понимание и бережное отношение со стороны гостей зоопарка.