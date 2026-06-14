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общество

Жара до +30 и сильные дожди с грозами ждут новосибирцев в начале недели

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
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Новая неделя в Новосибирской области начнётся с жаркой и неустойчивой погоды. Таков прогноз синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

В понедельник и вторник, 15 и 16 июня, в регионе ночью суток столбики термометров в области будут колебаться от +13 до +18 градусов. Днём воздух прогреется до +25...+30 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, которые при грозах перерастут в ливни. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, местами – с порывами до 14, а шквалы могут при грозах могут достигать 18 метров в секунду.

Что касается Новосибирска, то 15 июня ночью синоптики обещают от +16 до +18 градусов, днём воздух прогреется до +25...+27 градусов. В городе прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Аналогичная температура сохранится и на следующий день, 16 июня: ночью пройдёт кратковременный дождь с грозой, днём также местами возможны кратковременные дожди с грозами.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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